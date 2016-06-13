حبس المتهمين بقتل فتاة بسبب سوء سلوكها فى الجيزة

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل ابنة خالهما بإمبابة بسبب سوء سلوكها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الضحية والتصريح بدفنها.

وكشفت التحريات أن المتهمين قررا التخلص من المجنى عليها فوضعا لها السم فى الطعام وأصيبت إثر ذلك بحالة إعياء، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وتوصلت التحريات أن والد المجنى عليها اكتشف الجريمة وأبلغ رجال المباحث الذين ألقوا القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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