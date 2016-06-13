أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأموال العامة بسوهاج تضبط عاطلا ووالده بتهمة النصب على مواطنين

Google+ Print
الأموال العامة بسوهاج تضبط عاطلا ووالده بتهمة النصب على مواطنين الأموال العامة بسوهاج تضبط عاطلا ووالده بتهمة النصب على مواطنين
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على عاطل ووالده عقب تعدد البلاغات ضدهما من الأهالى لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون وخمسمائة ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات مقابل أرباح سنوية بنسبة 100% وقيامهما بالاستيلاء على المبالغ لنفسهما والتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل تلك المبالغ.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد قيام عاطل ووالده بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب.

وعلى الفور وعقب وتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم.

وفى ضوء خطة المديرية لمكافحة جرائم الاموال العامة وخاصة جرائم توظيف الأموال خارج النطاق القانونى المنظم لذلك تبين تقدم 6 أشخاص ببلاغات ضد كلا من "الوجية . ا .م .إ" 41 سنة عاطل ،"أبو الوفا . م . إ" والد الأول لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون وخمسمائة ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات مقابل أرباح سنوية بنسبة 100% وقيامهما بالاستيلاء على المبالغ لنفسهما والتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل تلك المبالغ ،بإجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة أكدت صحة البلاغ ،تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك المبالغ من المبلغين وتعهد بردها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3256 إدارى مركز البلينا لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

- الأموال العامة تضبط خريج بسوهاج زور شهادة ماجستير لتقديمها ضمن مسوغات التعيين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365