إحالة شاب للمحاكمة العاجلة لوقوفه عاريا ببلكونة فى نهار رمضان

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة،، إحالة شاب يقف عاريا ببلكونة شقته فى نهار رمضان للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة إرتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.

وكشفت تحقيقات محمد أنور وكيل أول نيابة حدائق القبة، أن المتهم دائم الظهور عاريا ببلكونة شقته وأكدت التحريات صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغات من المارة وسكان العقارات أفادوا فيه بتضررهم من ظهور شاب عاريا تماما من ملابسه، واقفا داخل بلكونة شقته، تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسة وإحالته للمحاكمة .

حبس شاب لوقوفه عاريا فى نهار رمضان داخل بلكونة شقته بحدائق القبة

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