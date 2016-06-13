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اليوم.. النائب العام يلتقى نقيب المحامين لبحث آخر تطورات أزمة أبو كبير

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اليوم.. النائب العام يلتقى نقيب المحامين لبحث آخر تطورات أزمة أبو كبير اليوم.. النائب العام يلتقى نقيب المحامين لبحث آخر تطورات أزمة أبو كبير
يلتقى سامح عاشور نقيب المحامين، صباح اليوم الاثنين، المستشار نبيل صادق النائب العام، لبحث آخر التطورات بشأن الأزمة الاخيرة فى أبو كبير وبحث كافة الحلول للخروج منها طبقًا للقانون والدستور، وعلى نهج التفاهم المشترك والاحترام المتبادل بين المحامين وأعضاء النيابة العامة.

كانت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قررت ضبط وإحضار 9 من المحامين بمدينة أبو كبير، على خليفة حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد أعضاء النيابة العامة.


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