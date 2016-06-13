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البرلمان يعلن العمل على حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية

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البرلمان يعلن العمل على حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية البرلمان يعلن العمل على حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان بصدد حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال كان فى تواصل مع الوزارات لحل هذه المشكلة.

وأضاف حسين عيسى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان يراجع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هناك آليات جديدة فى القانون بخصوص التعيينات.

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