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انطلاق الملتقى الأول لوزيرة الهجرة اليوم مع أبناء المصريين بالخارج

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انطلاق الملتقى الأول لوزيرة الهجرة اليوم مع أبناء المصريين بالخارج انطلاق الملتقى الأول لوزيرة الهجرة اليوم مع أبناء المصريين بالخارج
تنظم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الاثنين، حفل إفطار وملتقى مع أبناء المصريين بالخارج الدارسين بالجامعات المصرية بأحد فنادق القاهرة، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية أبناء من المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث، وهى أحد محاور الشأن المصرى التى تحظى برعاية الدولة والقيادة السياسية.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى بيان لها، إن اللقاء يأتى بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف محمد الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحلمى النمنم وزير الثقافة، والسيد محمد يحيى محمد راشد وزير السياحة، ومحمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب وعدد من البرلمانيين والسياسيين والإعلاميين.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الدولة حريصة على التواصل مع أبنائها بالخارج، مؤكدة أنهم أحد عناصر القيادة على المستوى العالمى فى المستقبل.

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أجرت جولة بالجامعات المصرية والتقت بأبناء المصريين بالخارج الدارسين بتلك الجامعات واتفقت معهم على تنظيم هذا الملتقى لمزيد من التواصل واندماجهم داخل المجتمع المصرى وطنهم الأم.
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بالفيديو.. وزيرة الهجرة لـ"المصرى بالخارج": ارتضيت السفر فالتزم بقوانين الدول
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مصر 365

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