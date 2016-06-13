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العميد و ' المخدة ' ضمن 5 أشياء تزيد مواجهة الأهلي والمصري اشتعالا

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سهرة رمضانية نارية.. الأهلي يستضيف المصري في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري في رحلة بحثه عن استعادة لقب البطولة من الزمالك.

ويتصدر الأهلي قمة الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف، بينما يحل المصري رابعا بـ49 نقطة.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شاشة ON TV بتعليق مدحت شلبي بجانب قناة الحياة والنيل للرياضة.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أشياء تزيد مواجهة الأهلي والمصري اشتعالا

- خطوة قبل أخيرة

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هدف الأهلي هو الوصول للنقطة 76 لحسم لقب الدوري المصري رسميا حال انتصار الزمالك في كل المباريات بما فيها الدربي.

أي نتيجة إيجابية ستمثل خطوة قبل أخيرة لإعلان تتويجه رسميا بالبطولة.

ويتبقى للأهلي مباريات ضد الإسماعيلي ثم الاتحاد قبل الختام أمام الزمالك بعد المصري.

- المركز الثالث

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وفي المقابل يأمل المصري في الانفراد بالمركز الثالث، هذا لن يحدث إلا في حالة فوزه على الأهلي ليتخطى وادي دجلة صاحب الـ51 نقطة.

ويشارك صاحب المركز الثالث في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يظهر المصري في البطولات الإفريقية منذ وصوله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2002.. أي 14 عاما بعد خسارته من شبيبة القبائل الجزائري 2-1 بمجموع المباراتين.

- الأهلي × المصري

وبخلاف الأهداف الرياضية، فمواجهة الأهلي والمصري لها حسابات جماهيرية خاصة بين جماهير الفريقين.

فهو صدام من نوع خاص يطمح كل فريق في حسمه لصالحه من أجل جماهيره.

- العميد × الأهلي

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الأمر لن يقف داخل المستطيل الأخضر، لكن حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق هو المدير الفني للمصري.

حسام حسن واجه الأهلي في الدوري المصري فقط في 11 مباراة، فاز في ثلاثة وخسر مثلهم وتعادل في 5 آخرها الدور الأول 2-2 على الملعب ذاته.

إذن العميد يعرف كيف يواجه الأهلي، والمباراة ستحدد من المتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة.

- المخدة

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"أحتاج للفوز في ثلاث مباريات من أجل حسم الدوري، وقتها سأواجه الزمالك نائما على مخدة".. مارتن يول مدرب الأهلي بعد الفوز على حرس الحدود.

من أجل أن تكون مباراة الزمالك غير مؤثرة على لقب الدوري بالنسبة للأهلي.. عليه أن يحصد خمس نقاط من المصري ثم الإسماعيلي والاتحاد.

الخطوة الأولى هي المصري، فهل يقتنصها الأهلي.. أم يشعل المصري المنافسة؟

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