محافظ بورسعيد يعلن نتيجة تظلمات مشروع الإسكان الاجتماعى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة تظلمات مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سبق وقد تم إعلان نتيجة التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعى يوم الثلاثاء 26/4/ 2016 بإجمالى 26841 متقدما تم استيفاء الشروط لـ 19497 مواطنا منهم بنسبة 72.64% وغير المستوفين 7344 مواطنا بنسبة تصل لـ 27.36%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة بحضور المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير المساعد وحسن الحبال مدير إدارة الشئون القانونية.

وقال المحافظ بإنه تم تشكيل لجنة لفحص التظلمات والطعون على نتيجة التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعى وبدأت اللجنة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 27/4/2016 باستقبال تظلمات وطعون المواطنين من خلال مكاتب خدمة المواطنين بالأحياء ومدينة بورفؤاد وحتى يوم 26/5/2016 ولمدة شهر كامل وبلغ عدد التظلمات والطعون المقدمة 7654 تظلما مما ترتب عليه استمرار عمل اللجنة فى فحص الطعون والتظلمات لمدة 45 يوما لإجراء الفحص الدقيق لكل حالة وبما يضمن حصول كل مواطن على حقه.

وفى سياق متصل باشرت اللجنة عملها واعتبرت المواطن مستوف للشروط فى الحالات الأتية استيفاء أحد الزوجين لشرط السن، زوج قام بطلاق زوجته "يعامل كأعزب" ولم يسبق الحصول على مسكن، المشاركة مع آخر فى مسكن بشرط فض الشراكة والمتزوج من مطلقة والمتزوج المتقدم بقسيمة الزواج بعد تاريخ الفحص فى 30/6/2015 ولم يسبق له الحصول على مسكن اعتبار الشهادات الدراسية أحد مستندات الإقامة ببورسعيد وشهادة التأمينات لمدة لا تقل عن 10 سنوات وكذلك الأخذ بخطابات التهجير لأبناء بورسعيد المولودين خارج المحافظة.

ومن جانبه قال المحافظ إن المعايير السابقة تم فى ضوئها فحص التظلمات والطعون التى بلغت إجمالها 7654 تظلما بالإضافة إلى أن هناك طلبات مكررة بلغت 1001 طلب حيث بلغ إجمالى المستوفين للشروط 1918 مواطنا.

فيما أكد المحافظ بأنه فى ضوء نتائج أعمال اللجنة بعد الفحص تصبح النتيجة النهائية لمشروع الإسكان الاجتماعى من إجمالى عدد المتقدمين 26841 مواطنا والمستوفين للشروط التى بلغت 21415 بنسبة 79.8%، وغير المستوفين للشروط بنسبة 20.2%.