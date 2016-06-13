أحدث علاج لالتهابات اللثة المزمنة بالليزر بدلا من المضادات الحيوية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء عن إحدى التقنيات العلاجية الواعدة التى تستخدم فى علاج التهابات اللثة المزمنة، وهى من المشاكل الخطيرة التى قد تتسبب على المدى البعيد فى سقوط الأسنان.

وتعرف التقنية الجديدة باسم بيريوبلاست Perioblast ، وتستخدم الليزر فى القضاء على بكتيريا الفم والأسنان، التى تسبب التهابات اللثة المزمنة، وذلك دون الحاجة لحصول المرضى على المضادات الحيوية.

وأكد التقرير أن التقنية العلاجية الجديدة ساهمت فى حدوث تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية للثة وتعزيز صحة الأسنان، وذلك حسبما أشارت نتائج التجارب التى خضع لها 2683 مريضا فى إيطاليا وبريطانيا، وخضعت لتقييم 60 طبيب أسنان، حيث أكدوا فاعليتها فى القضاء على بكتيريا الفم الخطيرة.

وعن كيفية إجراء تقنية العلاج بالليزر، أوضح التقرير أنه يتم تقييم حالة الأسنان وتنظيفها ثم بعد ذلك يتم استخدام الليزر لتدمير البكتيريا دون التأثير على اللثة، ويقوم الأطباء بتقييم مستويات البكتيريا مع كل زيارة للمريض للتأكد من فاعلية العلاج.

وأضاف التقرير أن تكلفة التقنية العلاجية الجديدة يتراوح بين 5000 و7000 جنيه استرلينى، وفى الوقت نفسه، أشار بعض الخبراء إلى أن العلاج بالليزر ليس الرصاصة السحرية التى ستقضى على مشاكل الفم، ولكنه يساهم بالفعل فى تأخير تطور أمراض اللثة، وهى تتفوق على التقنيات التقليدية المتوفرة حاليا، ولكن لم يتم استخدامه بشكل رسمى حتى الآن بواسطة هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

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