ضبط 4 أشخاص قبل ترويجهم الأقراص المخدرة فى القاهرة

نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "إيهاب م ا " 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 13903 لسنة 2015 مصر القديمة "مخدرات"، و"سيد ح ك" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 16773 لسنة 2014 مصر القديمة "مخدرات"، و"رمضان ف م" 24 سنة، نقاش، وبحوزتهم 180 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8030 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
- القبض على عامل قبل ترويجه 15 كيلو حشيش فى بولاق أبو العلا
كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "محمد ب س" 37 سنة، عاطل، وبحوزته 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 3500 جنيها، واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10790 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
- القبض على عامل قبل ترويجه 15 كيلو حشيش فى بولاق أبو العلا
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