ضبط 4 أشخاص قبل ترويجهم الأقراص المخدرة فى القاهرة

نجح رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "إيهاب م ا " 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 13903 لسنة 2015 مصر القديمة "مخدرات"، و"سيد ح ك" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 16773 لسنة 2014 مصر القديمة "مخدرات"، و"رمضان ف م" 24 سنة، نقاش، وبحوزتهم 180 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "مطواة"، واعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8030 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط "محمد ب س" 37 سنة، عاطل، وبحوزته 120 قرصا مخدرا، ومبلغ 3500 جنيها، واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10790 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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