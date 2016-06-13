99 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 5.7 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 99 سفينة بحمولة 5.7 مليون طن، خلال اليومين الماضين من السبت وحتى أمس الأحد، حيث شهدت من اتجاه الشمال عبور 48 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، ومن الجنوب عبور 51 سفينة بحمولة 3 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات AL NASRIYAH التابعة لجزر المارشال ومتجهة إلى السعودية بحمولة 159 ألف طن قادمة من إسبانيا.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC لهونج كونج بحمولة 164

>CIARA .

>وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الأحد، عبور 53 سفينة بحمولة 3 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا، فيما عبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات STARLIGHT VENTURE التابعة لهونج كونج بحمولة 164 الف طن.

عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن من الاتجاهين

>