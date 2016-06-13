أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإسكان" تكشف عن أسماء المناطق العشوائية الجارى تطويرها بالبحر الأحمر

Google+ Print
"الإسكان" تكشف عن أسماء المناطق العشوائية الجارى تطويرها بالبحر الأحمر "الإسكان" تكشف عن أسماء المناطق العشوائية الجارى تطويرها بالبحر الأحمر
كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، عن المناطق العشوائية التى سيتم تطويرها فى عدد من المحافظات فى مقدمتها محافظة البحر الاحمر، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظة منها "منطقة زرزارة بمدينة الغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه، والتى تتضمن 826 وحدة سكنية".

وأضاف درويش، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تطوير منطقة الكلاحين بمدينة القصير بتكلفة 12 مليون جنيه، ومنطقة زرزارة بمدينة سفاجا بتكلفة 41 مليون جنيه، بالإضافة لمنطقة العشش بالبلد بمدينة رأس غارب بتكلفة 79 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المناطق خلال العام الجارى، لافتا إلى أن الصندوق خصص مبلغ 157 مليون جنيه لتطوير هذه المناطق بالمحافظة.


>"الإسكان": "الأربعاء" آخر موعد لحجز الـ ٥٠٠ ألف شقة بـ٢١ مدينة.. لا صحة لمد فترة التقدم لنهاية الشهر الجارى.. كراسات الشروط متاحة لآخر يوم بفترة الحجز.. و"لا يقل دخل المتقدم عن ١٠٠٠ جنيه" أهم الشروط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365