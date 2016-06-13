"الإسكان" تكشف عن أسماء المناطق العشوائية الجارى تطويرها بالبحر الأحمر

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، عن المناطق العشوائية التى سيتم تطويرها فى عدد من المحافظات فى مقدمتها محافظة البحر الاحمر، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظة منها "منطقة زرزارة بمدينة الغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه، والتى تتضمن 826 وحدة سكنية".

وأضاف درويش، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تطوير منطقة الكلاحين بمدينة القصير بتكلفة 12 مليون جنيه، ومنطقة زرزارة بمدينة سفاجا بتكلفة 41 مليون جنيه، بالإضافة لمنطقة العشش بالبلد بمدينة رأس غارب بتكلفة 79 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المناطق خلال العام الجارى، لافتا إلى أن الصندوق خصص مبلغ 157 مليون جنيه لتطوير هذه المناطق بالمحافظة.

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