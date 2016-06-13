الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 39 الإسكندرية 22 33 مطروح 21 30 بورسعيد 24 30 دمياط 23 29 بلطيم 22 32 الإسماعيلية 24 40 السويس 25 40 العريش 18 36 نخل 17 40 طابا 20 40 الطور 25 38 مرسى علم 29 40 الغردقة 27 42 شرم الشيخ 29 40 رفح 17 35 كاترين 17 34 سيوة 20 41 المنيا 24 43 الفيوم 24 41 رأس سدر 24 39 أبوسمبل 28 45 وسط الدلتا 24 38 أسيوط 25 45 سوهاج 26 45 الأقصر 28 46 أسوان 29 46 شلاتين 27 40 حلايب 29 38 الوادى الجديد 25 46 قنا 27 45 نويبع 27 42 السلوم 19 32.

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