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لعشاق الشاى.. كثرة تناوله تصيبك بالأنيميا وعلى السحور يسبب العطش

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لعشاق الشاى.. كثرة تناوله تصيبك بالأنيميا وعلى السحور يسبب العطش لعشاق الشاى.. كثرة تناوله تصيبك بالأنيميا وعلى السحور يسبب العطش
أكدت الدكتورة إيمان كامل، استشارى التغذية العلاجية، أن للشاى فوائد متعددة فهو يحتوى على مادة الكافيين، مما يؤدى إلى تنشيط الجهاز العصبى للفرد، ولكن فى حالة تناوله بكميات صغيرة فهذه المادة يساعد فى التخلص من الشعور بالتعب، ويعمل الشاى على تنشيط الدورة الدموية، نظرا لأنه يزيد من سرعة وقوة دقات القلب، كما يساعد على زيادة نشاط الكلى، فيساهم فى تخلصها من الأملاح الضارة فى الجسم.

وأضافت د. إيمان: فوائد الشاى كثيرة ويمكن أن نستفيد منها فى حالة واحدة فقط هو تناوله بقدر مناسب، وليس بعد الوجبات الغذائية مباشرة، حيث ينتشر عادة تناول الشاى عقب وجبة الإفطار فى رمضان مباشرة قبل أداء صلاة العشاء، وهو الخطأ الذى يؤثر على صحة الأفراد.

وأوضحت الدكتورة إيمان أن تناول الشاى بعد الوجبات مباشرة يعمل على ترسيب الحديد فى الجسم، وهو ما يؤدى إلى الأنيميا، وتزيد من حمضية المعدة والضغط على شرايين المعدة، مما يؤدى إلى الشعور بالمغص، وغيرها من الأضرار الصحية.

وأشارت إلى أن عادة ما يتم تناول الشاى عقب الوجبات ليس فى وجبة الإفطار فقط، ولكن فى السحور أيضا، وهو خطأ كبير لا يعرفه البعض، موضحة أنه يسبب الأرق ولا يساعدهم على النوم بعد السحور بشكل هادئ، نظرا لوجود مادة الكافيين فيه، بالإضافة إلى إدرار البول، وهو ما يجعل الجسم يفقد المياه التى يحتوى عليها سريعا، ويعرضه للجفاف والعطش، خاصة مع زيادة العرق فى وقت الصيف الحار الذى نعيش فيه هذه الأيام.

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