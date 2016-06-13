بالصور..اختفاء الطفل "فادى" بقرية برج رشيد فى البحيرة ومكافأة مالية لمن يجده

اختفى الطفل "فادى" البالغ من العمر 4 سنوات ونصف، حيث يؤكد أهله تعرضه للاختطاف من أمام مسكنه بالبحيرة منذ 3 أشهر على يد مجهول، وانقطعت كل أخباره منذ اختفائه، ورجال المباحث ألقوا القبض على أحد الأشخاص للاشتباه فى تورطه بخطفه، إلا أن مكان تواجد الطفل ما زال مجهولا.

"خميس سلامة" والد فادى تحدث لـ"اليوم السابع" قائلا: إن نجله كان عائدا من الحضانة الكائنة بقريته "برج رشيد" التابعة لمحافظة البحيرة، وأثناء لهوه بصحبة عدد من الأطفال بالقرية أمام منزله حضر أحد الأشخاص المجهولين واختطفه وفر هاربا يوم 16 مارس الماضى.

وأضاف والد الطفل أن إحدى الأطفال أكدت أن بائع "بخور" كان يتجول بالقرية وراء اختطاف "فادى" وأنه اصطحبه خارج القرية، مؤكدا أنه حرر محضرا باختفاء نجله وتمكن رجال المباحث من ضبط بائع البخور المتهم، وبعرضه على الطفلة تعرفت عليه وأكدت أنه مختطف نجله، إلا أن المتهم أنكر ارتكابه الواقعة ونفى اختطافه الطفل.

وقال والد الطفل أنه بحث عنه فى العديد من المحافظات، وسافر إلى محافظة مطروح بعدما أخبره أحد أصدقائه أنه تم العثور على طفل يشبه "فادى" إلا أنه اكتشف أن الطفل عاد إلى أسرته، وبالرغم من عودة الطفل إلى أسرته أصر على لقائه ليتأكد أنه ليس نجله، مضيفا أنه رصد مكافأة كبيرة لمن يدلى بأى معلومات تفيد التوصل لمكان اختفائه.

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