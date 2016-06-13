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رئيس مدينة مطوبس يعد بحل أزمة انقطاع المياه خلال 48 ساعة

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رئيس مدينة مطوبس يعد بحل أزمة انقطاع المياه خلال 48 ساعة رئيس مدينة مطوبس يعد بحل أزمة انقطاع المياه خلال 48 ساعة
تعددت شكاوى عدد من أحياء مدينة مطوبس من نقص مياه الشرب وانقطاعها وخاصة بمنطقة مسجد عبد الوهاب، ومنطقة السوق القديم وعدد من الأحياء والمناطق المجاورة.

وتوجه المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس، للأحياء التى انقطعت بها مياه الشرب، ورافقه سليم أبو شريف نائب رئيس المدينة، ومنها أحد المنازل بشارع الذهبى ووعد بتركيب موتور مياه رفع خلال 48 ساعة لحل مشكلة المياه فى هذه المنطقة والمناطق المجاورة.

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