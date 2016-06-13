أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كوبلر يؤكد دعم المجتمع الدولى للإتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات

Google+ Print
كوبلر يؤكد دعم المجتمع الدولى للإتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات كوبلر يؤكد دعم المجتمع الدولى للإتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات
أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، استمرار المجتمع الدولى فى دعم الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات كإطار شرعى وحيد للعملية السياسية دون أى تغيير فى بنوده، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الدولة على فيسبوك.

وقال كوبلر خلال لقائه مع عبد الرحمن السويحلى رئيس مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، أن الاتفاق السياسى والأجسام المنبثقة عنه تستمد شرعيتها من الليبيين أنفسهم، مُعترفًا بتقصير حكومة الوفاق الوطنى فى الجوانب الإنسانية والخدمية حتى الآن.

وعبر المبعوث الأممى، عن إدانته أيضا لقصف واستهداف المدنيين فى درنة وأى مدينة ليبية أخرى»، مشددًا على أن مجلس الأمن سيرفع حظر السلاح عن القوات التى تحارب (داعش) فى سرت فقط عندما يتأكد من تبعية هذه القوات للقائد الأعلى للجيش الليبى المتمثل فى مجلس رئاسة حكومة الوفاق، وفق صفحة المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الدولة.

من جهته، نقل رئيس المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس عبدالرحمن السويحلى للمبعوث الأممى «استياءه البالغ من تأخر المجتمع الدولى فى الإيفاء بتعهداته والتزاماته بدعم القوات التى تحارب تنظيم (داعش) فى سرت تحت شرعية القائد الأعلى للجيش الليبى (مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى)، خاصة فيما يتعلق بإخلاء وعلاج الجرحى، ورفع الحظر عن تسليح هذه القوات.

وأكد السويحلى لكوبلر خلال اللقاء على الدور المفصلى والهام للمجلس الأعلى للدولة فى مباشرة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى لأعماله من العاصمة طرابلس، مُشددًا على أهمية المجلس الأعلى ككيان أساسى مَنوط بتطبيق ومتابعة الاتفاق السياسى الليبى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365