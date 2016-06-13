كوبلر يؤكد دعم المجتمع الدولى للإتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات

أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، استمرار المجتمع الدولى فى دعم الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات كإطار شرعى وحيد للعملية السياسية دون أى تغيير فى بنوده، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الدولة على فيسبوك.

وقال كوبلر خلال لقائه مع عبد الرحمن السويحلى رئيس مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، أن الاتفاق السياسى والأجسام المنبثقة عنه تستمد شرعيتها من الليبيين أنفسهم، مُعترفًا بتقصير حكومة الوفاق الوطنى فى الجوانب الإنسانية والخدمية حتى الآن.

وعبر المبعوث الأممى، عن إدانته أيضا لقصف واستهداف المدنيين فى درنة وأى مدينة ليبية أخرى»، مشددًا على أن مجلس الأمن سيرفع حظر السلاح عن القوات التى تحارب (داعش) فى سرت فقط عندما يتأكد من تبعية هذه القوات للقائد الأعلى للجيش الليبى المتمثل فى مجلس رئاسة حكومة الوفاق، وفق صفحة المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الدولة.

من جهته، نقل رئيس المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس عبدالرحمن السويحلى للمبعوث الأممى «استياءه البالغ من تأخر المجتمع الدولى فى الإيفاء بتعهداته والتزاماته بدعم القوات التى تحارب تنظيم (داعش) فى سرت تحت شرعية القائد الأعلى للجيش الليبى (مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى)، خاصة فيما يتعلق بإخلاء وعلاج الجرحى، ورفع الحظر عن تسليح هذه القوات.

وأكد السويحلى لكوبلر خلال اللقاء على الدور المفصلى والهام للمجلس الأعلى للدولة فى مباشرة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى لأعماله من العاصمة طرابلس، مُشددًا على أهمية المجلس الأعلى ككيان أساسى مَنوط بتطبيق ومتابعة الاتفاق السياسى الليبى.

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