جلسة مرتقبة لمجلس النواب الليبى غدا لمنح الثقة لحكومة الوفاق الليبية

يعقد مجلس النواب الليبى جلسة الاثنين، للموافقة على التعديل الدستورى واعتماد حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج.

وكان رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، قد دعا أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة الغد من أجل الموافقة على التعديل الدستورى ومنح الثقة لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق نقل عن رئيس البرلمان أول أمس إنه يحمل المتغيبين عن الجلسة المسؤولية الوطنية والإخلاقية، مطالبا الجميع بوضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.

>