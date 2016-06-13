حصاد في اليورو (2) – بالفيديو.. الأفضل والأسوأ والأغرب ' عزف كرواتي.. وشعر تركي '

انتهت الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ومباراة من المجموعة الرابعة، ومعها العديد من اللقطات الجميلة والغريبة وأيضا السيئة.

ويقدم FilGoal.com حصادا يوميا لليورو حول الأفضل والأسوأ والأغرب.

- أفضل لاعب

بلا شك هو جيروم بواتنج مدافع ألمانيا، رغم أن المانشافت نجحوا في الفوز بهدفين نظيفين.. إلا أن عملاق بايرن ميونيخ أنقذ مرماه من هدف محقق كان سيغير شكل المباراة ويتعادل لأوكرانيا.

بواتنج نسبة تمريراته السليمة 89% قام بقطع ست هجمات وقطع تمريرتين عن طريق التوقع.

- أسوأ لاعب

أردا توران.. لاعب بحجمه في وسط ملعب تركيا ويلعب في برشلونة ولم يقدم أي شيء، بل وسيطرت كرواتيا تماما على المباراة.

تمريرات توران كانت نسبتها الصحيحة 82%، رغم أن 35% منها كان للخلف، وقطع ثلاث كرات من خمس محاولات وفشل في الألعاب الهوائية مرتين من ثلاثة، وكل محاولات مروره فاشلة.

لم يصوب أو يخلق أي فرصة على مرمى كرواتيا حتى تم استبداله في الدقيقة 65.

- أغرب لقطة

مشجع كرواتي: "الفرحة حلوة مفيش كلام" :D

- أسوأ لقطة

صبت وسائل الإعلام التركية غضبها بعد الخسارة أمام كرواتيا 1-0 على لاعب الوسط أوزان توفان الذي فضّل أن يزيح شعره من على عينه بدلا من الضغط على لوكا مودريتش.

لقطة واحدة استفزت جماهير تركيا.. بل وجماهير كرة القدم نتج عنها هدف منح كرواتيا النقاط الثلاثة الأولى.

- أفضل صدة

أفضل تصدي لليوم الثاني في اليورو كان يتنافس عليه مانويل نوير بعد منافسة من مانويل نوير.. نعم الحارس الألماني تصدى لكرتين إحداهما وقع عليها الاختيار.

بعد كرة عرضية أوكرانية حولها يفجين خاتشيردي بالرأس، لكن العملاق نوير أبعدها بنجاح.

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لقطة اليوم

وضعية غريبة وصعبة جدا، لكن بواتنج تغلب على كل المعادلات الفيزيائية ليطرد الكرة من مرمى ألمانيا لصالح أوكرانيا.

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- أفضل فريق

كرواتيا وأوكرانيا.. كلاهما يستحق لقب أفضل فريق في اليوم لليورو.. لكن أوكرانيا افتقدت لشيء مهم، وهو الفوز.

كرواتيا فريق اليوم بعد الفوز بأداء مسيطر ورائع على تركيا.

- أفضل هدف

بالطبع لوكا مودريتش.. لا يوصف، فقط استمتع.

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