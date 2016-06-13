بعد مرور 150 يوما.. بهاء أبو شقة: البرلمان يؤدى دوره على أكمل وجه

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس النواب، أن الحديث عن وجود انتقادات لعدم إقرار مجلس النواب أى قانون حتى الآن أمر غير مقبول لأن ذلك ليس تقصيرا أو تأخيرا، موضحا أن البرلمان بدأ انعقاده يوم 10 يناير و ناقش 300 قانون صدروا فى غيابه كان ملزم بالانتهاء منهم خلال 15 يوما .

و أضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن البرلمان يمارس دوره التشريعى و الرقابى على أكمل وجه وسط بدء الدور التشريعى لمجلس النواب متأخرا .

و شدد على أن البرلمان صاغ لائحة داخلية لمجلس نواب لا يوجد مثلها فى العالم كله ووصل عدد موادها لأكثر من 400 مادة، إضافة إلى تشكيل اللجان النوعية عطلت البدء فى النظر للقوانين المكملة للدستور بجانب مناقشة بيان الحكومة .

و أشار إلى أن مجلس النواب انتهى من كثير من الاتفاقيات التى يستوجب على البرلمان عرضها، و يناقش قانون الخدمة المدنية و الموازنة العامة للدولة، قائلا:"البرلمان لم يقصر فى جهوده تجاه الدولة و الالتزامات التى تقع على عاتقه و الجميع مدرك حجم المسئولية التى تقع على عاتق البرلمان" .

كشف حساب البرلمان خلال 150 يوما.. 40 يوما عمل بـ70 جلسة و110 أيام إجازة.. تشكيل اللجان النوعية ومنح الثقة للحكومة وإصدار اللائحة أبرز الأعمال.. والحديث فى السياسة النقدية التحذير الوحيد

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مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية لـ«اليوم السابع»: الرئيس وجه باستيعاب الشباب وتعديل قانون التظاهر.. التصالح ممكن مع الإخوانى إذا لم تتلوث يداه بالدماء..وقانون العدالة الانتقالية يستهدف وحدة المجتمع

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