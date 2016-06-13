"العلاقات الخارجية" بالبرلمان تبحث سبل مواجهة الاتجار بالبشر فى الخارج

قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن اللجنة ستبحث مع السفيرة نائلة جبر، أمين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، اليوم الإثنين، قضية الإتجار بالبشر فى شأن العمالة المصرية بالخارج، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم ضرورة مراجعة المعاهدات الدولية المشتركة بين الدول لتأكيد رفض تلك الجريمة ووضع عقوبات واضحة ومحددة بشأنها.

و أضاف العرابى لـ"اليوم السابع"، أن قضية الإتجار بالبشر تستلزم أيضا تشريعا داخليا لمواجهة ظاهرة تجارة الأعضاء، والتى انتشرت مؤخرا بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن المعاهدات الدولية بها مواد يمكن التحايل عليها فى شأن تلك القضية و هو ما ستنظر إليه اللجنة بعين الاعتبار خلال لقائها مع السفيرة نائلة جبر.

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