"الزراعة"و"الرى" تنسقان لتطهير الترع والمصارف لوصول المياه للمحاصيل الصيفية

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى وكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مسئولى وزارة الرى، تطهير جميع الترع والمساقى والمصارف، وإزالة جميع الحشائش والعوالق، التى تعوق تدفق مياه الرى بنهاية الترع لكل الأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى لزيادة الإنتاج.

الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكثيف حملات التوعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، ورصد مخالفات الأرز، وحل جميع مشاكل المزارعين وتوفير مستلزمات الانتاج للزراعات الصيفية، وحل مشاكل مناوبات المياه والعمل على حلها.

وأكد رئيس قطاع الخدمات، أن وزارة الزراعة تعمل دوريا على تطهير المراوى والمساقى الفرعية الداخلية، حيث تقوم الإدارة المركزية للأراضى والمياه بالإشراف على عمليات التطهير لتوفير مياه الرى لأغراض الزراعة، والحد من شكاوى المزارعين.

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