هيئة المساحة تنتهى من أول خريطة "ديجيتال" لمصر.. و"الوزراء" يطلقها قريبا

قال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، إن الهيئة تدرس جيداً إنشاء أول متحف للهيئة العامة للمساحة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أول خريطة ديجتال "رقمية" لمصر، سيقوم مجلس الوزراء بإطلاقها من خلال موقع وزارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح كمال، أنها ستكون أول خريطة رقمية معتمدة من هيئة المساحة، وتم إرسالها إلى كافة الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى تحديث النسخة الانجليزية لخريطتى الأقصر وشرم الشيخ السياحيتين، وكذلك تحديث خريطة محافظة الاسكندرية.

وأضاف:"لدينا مجموعة من الخرائط التاريخية التى يرجع تاريخها إلى عام 1801، منها خريطة للقاهرة باللغة الفرنسية موضح عليها بعض مناطق القاهرة القديمة، إضافة إلى أطلس كامل لمصر وبعض الدول المحيطة يسمى أطلس نابليون ويعتبر حجة تاريخية وملكية فريدة للهيئة".

وأشار إلى أنه فى عام 1892 تم إنشاء خرائط "بروة" بمقاييس رسم مختلفة وهى مجموعة من الخرائط تتعدى 300 خريطة، وأيضاً فى عام 1874 تم إنشاء مجموعة خرائط "جراند بيه" فى عهد الخديوى إسماعيل باشا، وتملك الهيئة أيضاً بعض العملات الورقية التاريخية التى قامت الهيئة بطباعتها.

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