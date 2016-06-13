أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على 5 أكلات تخلصك من الدهون الزائدة فى رمضان وتشعرك بالشبع

Google+ Print
تعرف على 5 أكلات تخلصك من الدهون الزائدة فى رمضان وتشعرك بالشبع تعرف على 5 أكلات تخلصك من الدهون الزائدة فى رمضان وتشعرك بالشبع
يبحث الجميع عن تحقيق المعادلة الصعبة خلال شهر رمضان، وهى التخلص من السمنة مع الشعور بالشبع، رغم وجود العديد من المغريات الرمضانية التى تزيد من تراكم فى الجسم.

وتقدم الدكتورة " حسين" أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، قائمة من الوجبات التى يمكن تناولها بسهولة فى رمضان تساعد على التخلص من السمنة وتشعر بالشبع الدائم، قائلة: "أكبر مشكلة يواجهها أصحاب الدهون المتراكمة فى أجسامهم والمسببة للسمنة هو عدم شعورهم بالشبع دائما مما يضطرهم لتناول المزيد من الوجبات غير الصحية للتخلص من هذا الشعور".

وأضافت د. شيرين: هناك مجموعة من الوجبات السهلة التى يمكن أن يتناولها من يرغب فى التخلص من الدهون المتراكمة لديه ويشعر بالشبع دائما وهى:

التفاح
>التفاح يشعر الفرد بالشبع وذلك لاحتوائه على كثير من الماء والألياف، كما أنه يقلل من رغبتك فى تناول الطعام لفترات طويلة.

الفول والعدس
>البقوليات بصفة عامة خاصة الفول والعدس والحمص من مصادر البروتينات النباتية التى تحتوى على العديد من الألياف والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والحديد، وبالتالى فإن تناولها يسد الشهية لفترة طويلة.

الأفوكادو
>تناول حبة ثمار من الأفوكادو على الإفطار يشعر الفرد بالشبع لفترة طويلة تمتد أحيانا إلى اقتراب موعد السحور فى شهر رمضان.

المكسرات
>إذا احتاج الفرد أن يشعر بالشبع والامتلاء عليه تناول المكسرات وخلطها مع الكربو هيدرات مثل الفواكة ودقيق الشوفان أو الأرز البنى.

البيض
>تناول البيض فى الإفطار والسحور يجعل الفرد يشعر بالشبع، ويقلل من إحساسك بالجوع ورغبتك فى تناول المزيد من الطعام.


>لو بتعانى من السمنة.. 4 خطوات تساعدك على إنقاص وزنك فى رمضان
>
>لو نفسك تخس فى رمضان.. قسم وجبة الإفطار وقاوم "الشبع بعد الجوع"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»