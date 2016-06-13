تعرف على 5 أكلات تخلصك من الدهون الزائدة فى رمضان وتشعرك بالشبع

يبحث الجميع عن تحقيق المعادلة الصعبة خلال شهر رمضان، وهى التخلص من السمنة مع الشعور بالشبع، رغم وجود العديد من المغريات الرمضانية التى تزيد من تراكم الدهون فى الجسم.

وتقدم الدكتورة "شيرين حسين" أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، قائمة من الوجبات التى يمكن تناولها بسهولة فى رمضان تساعد على التخلص من السمنة وتشعر بالشبع الدائم، قائلة: "أكبر مشكلة يواجهها أصحاب الدهون المتراكمة فى أجسامهم والمسببة للسمنة هو عدم شعورهم بالشبع دائما مما يضطرهم لتناول المزيد من الوجبات غير الصحية للتخلص من هذا الشعور".

وأضافت د. شيرين: هناك مجموعة من الوجبات السهلة التى يمكن أن يتناولها من يرغب فى التخلص من الدهون المتراكمة لديه ويشعر بالشبع دائما وهى:

التفاح

>التفاح يشعر الفرد بالشبع وذلك لاحتوائه على كثير من الماء والألياف، كما أنه يقلل من رغبتك فى تناول الطعام لفترات طويلة.

الفول والعدس

>البقوليات بصفة عامة خاصة الفول والعدس والحمص من مصادر البروتينات النباتية التى تحتوى على العديد من الألياف والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والحديد، وبالتالى فإن تناولها يسد الشهية لفترة طويلة.

الأفوكادو

>تناول حبة ثمار من الأفوكادو على الإفطار يشعر الفرد بالشبع لفترة طويلة تمتد أحيانا إلى اقتراب موعد السحور فى شهر رمضان.

المكسرات

>إذا احتاج الفرد أن يشعر بالشبع والامتلاء عليه تناول المكسرات وخلطها مع الكربو هيدرات مثل الفواكة ودقيق الشوفان أو الأرز البنى.

البيض

>تناول البيض فى الإفطار والسحور يجعل الفرد يشعر بالشبع، ويقلل من إحساسك بالجوع ورغبتك فى تناول المزيد من الطعام.

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