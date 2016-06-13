حبس المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بالصف

قررت نيابة الصف، حبس المتهمين بسرقة محل مجوهرات والاستيلاء على كيلو ذهب ومبلغ 14 ألف جنيه بمنطقة الصف جنوب الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، بسرقة 5 أشخاص كيلو ذهب من محل مجوهرات، وبتكثيف التحريات التى أشرف عليها المقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث ومعاونه أحمد البدوى، تم التوصل لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.