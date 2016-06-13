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حبس عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من أحكام قضائية صادرة ضده

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حبس عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من أحكام قضائية صادرة ضده حبس عاطل انتحل صفة شقيقه للهروب من أحكام قضائية صادرة ضده
أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس "إسلام م ع" 21 سنة، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهه بانتحال صفة شقيقه للهروب من أحكام قضائية صادرة ضده.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والمحكوم عليه فى 7 أحكام حبس جزئى "شيكات" بإجمالى 3 سنوات، 4 شهور حبس، وذلك أثناء تقدمه لوحده تراخيص مرور مدينة نصر لتجديد ترخيص سيارة ماركة BMW منتحلا اسم شقيقه "إبراهيم م ع " 33 سنة، مدير شركة.

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة شقيقه ليتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة خشية ضبطه لكونه محكوما عليه هارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24130 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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