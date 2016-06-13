معرض مكافحة الغلاء بالعاشر يفتح أبوابه للجمهور قبل افتتاحه الرسمى بـ3 أيام

فتح معرض مكافحة الغلاء الذى ينظمه مجلس أمناء العاشر وجهاز تنمية العاشر، بابه للجمهور قبل موعد افتتاحه الرسمى بثلاثة أيام، حيث يفتتحه المحافظ ووزير التموين ورئيس جهاز العاشر يوم 10 رمضان بالتزامن مع احتفالات المدينة بالعيد القومى.

وشهدت أروقة المعرض التى تم إعدادها بشكل عال فى الجودة ومحاذير الحماية من خلال تقسيم الباكيات بالألوميتال ونظام موحد للكهرباء، وآمان لمنع الحرائق أو الحوادث المصاحبة لهذا النوع من المعارض، فى مقابل إيجار شهرى 1500 جنيه، وتأمين يرد مع نهاية المعرض 1000 جنيه، لإلزام المؤجرين بتسليم باكياتهم فى حالة جيدة دون أى أعمال تخريبية بها مع توفير مناضد للعرض مجانية.

جدير بالذكر أن المعرض مقام على مساحة شاسعة ووصل عدد الشركات التى تقوم بعرض منتجاتها حوالى 250 شركة، إضافة لحوالى 4 مؤسسات خيرية تعرض منتجاتها على الجمهور كخدمة مجانية مميزة للجمعيات خلال شهر رمضان، ومساعدتهم على فتح أبواب رزق للمترددين على الجمعية من الأسر البسيطة.