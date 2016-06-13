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انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0) - بيرو (1).. السليساو يودع البطولة!

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انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0) - بيرو (1).. السليساو يودع البطولة! انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0) - بيرو (1).. السليساو يودع البطولة!

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراة البرازيل وبيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا المئوية.

لمعرفة تشكيل وتبديل المباراة ومتابعة أحداثها لحظة بلحظة اضغط هنا.

ق27: تصويبة من جابرييل أرضية وحارس بيرو يصدها بصعوبة إلى ركنية.

ق41: جابرييل وتصويبة ثانية لكن في منتصف المرمى والحارس إلى ركنية برازيلية يلعبها ويليان والدفاع يخرجها.

ق48': أول فرص اللقاء لبيرو، تسديدة قوية من كريستيان كويفا من ركلة حرة وإلياس حارس البرازيل يتصدى للكرة.

ق76: سجل لاعب بيرو هدفا وأطلق الحكم صافرته لكن مساعده رأى أنها لمسة يد، وتشاور مع مساعديه قبل أن يعلن احتسابها.

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