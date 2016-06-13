انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0) - بيرو (1).. السليساو يودع البطولة!

يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراة البرازيل وبيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا المئوية.

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ق27: تصويبة من جابرييل أرضية وحارس بيرو يصدها بصعوبة إلى ركنية.

ق41: جابرييل وتصويبة ثانية لكن في منتصف المرمى والحارس إلى ركنية برازيلية يلعبها ويليان والدفاع يخرجها.

ق48': أول فرص اللقاء لبيرو، تسديدة قوية من كريستيان كويفا من ركلة حرة وإلياس حارس البرازيل يتصدى للكرة.

ق76: سجل لاعب بيرو هدفا وأطلق الحكم صافرته لكن مساعده رأى أنها لمسة يد، وتشاور مع مساعديه قبل أن يعلن احتسابها.