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كوبا أمريكا بالفيديو – ' يد مارادونا ' تبعث.. لاعب بيرو يسجل في البرازيل هدفا جدليا

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كوبا أمريكا بالفيديو – ' يد مارادونا ' تبعث.. لاعب بيرو يسجل في البرازيل هدفا جدليا كوبا أمريكا بالفيديو – ' يد مارادونا ' تبعث.. لاعب بيرو يسجل في البرازيل هدفا جدليا

سجل راؤول رودياز لاعب بيرو هدفا جدليا تقدم به لفريقه على البرازيل في مواجهة المنتخبين بالجولة الأخيرة والحاسمة للمجموعة الثانية بكوبا أمريكا.

وفي الدقيقة 77 أرسلت كرة عرضية من الجبهة اليمنى حولها رودياز في الشباك.. هنا انفجر جمهور بيرو ولاعبيه احتفالا.

لكن الحكم المساعد رفع رايته واستدعى حكم الساحة وظل النقاش دائرا دون وضوح الصورة.

وفجأة.. أطلق الحكم صافرته وأشار نحو دائرة المنتصف معلنا هدفا لبيرو.

ومع الإعادة التليفزيونية أوضحت لمسة يد واضحة من لاعب بيرو حول بها الكرة في الشباك.

هدفا أعاد الأذهان للمسة يد مارادونا في إنجلترا بكأس العالم 1986.

يذكر أن هذه النتيجة تتأهل ببيرو في الصدارة وتطيح بالبرازيل من الدور الأول لكوبا أمريكا المئوية.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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