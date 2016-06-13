كوبا أمريكا بالفيديو – بيرو تطرد ما تبقى من البرازيل بهدف غير شرعي من البطولة

ودع منتخب البرازيل كوبا أمريكا في مفاجأة من العيار الثقيل من الدور الأول بعد الخسارة 1-0 أمام بيرو بهدف غير شرعي في لقاء الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وأوضحت الإعادة التليفزيونية تسجيل راؤول رودياز هدف بيرو باليد في الدقيقة 76 ورغم تشاور الحكام فترة طويلة إلا أن قرار حكم الساحة احتساب الهدف.

وقال طارق الجلاهمة المحلل الرياضي عبر قنوات beIN Sports إن الهدف "غير شرعي".

وحقق منتخب بيرو الفوز الأول له على البرازيل منذ 1975.

وبهذه النتيجة يرتقي المنتخب البيرواني لصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة وتصعد لدور الثمانية إلى جانب الإكوادور، الثانية برصيد 5 نقطة، بينما تجمد رصيد البرزيل عند 4 نقاط وتودع البطولة.

جاءت أولى ملامح الخطورة من جانب المنتخب البرازيلي في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من الظهير الأيسر فيليبي لويس خارج المنطقة تصدى لها الحارس البيرواني، بيدرو جاييسي، وأخرجها لركنية.

واصل "السيليساو" سيطرته على اللقاء وهدد مرمى "البلانكيروخا" من جديد في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بأقدام ميجيل باربوسا ولكن تألق جاييسي من جديد في إبعاد الكرة لركلة ركنية.

وكاد ويليان أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 36 بعدما قابل تمريرة عرضية أرضية من فيليبي لويس بقدمه مباشرة ولكن كرته علت العارضة بقليل.

تواصل تألق الحارس البيرواني للتصدي لطوفان الهجمات البرازيلية وأبعد تسديدة باربوسا من داخل المنطقة إلى ركلة ركنية (ق40).

وطالب لاعبو بيرو باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد عرقلة إديسون فلوريس داخل منطقة جزاء البرازيل ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب. (شاهدها)

وفي الشوط الثاني، كان الأداء مملا للغاية ولم تكن هناك هجمات خطيرة على كلا المرميين باستثناء تسديدة ضعيفة من فيليب كوتينيو أمسكها جاييسي بسهولة (ق70).

وجاءت اللقطة الأكثر سخونة في المباراة في الدقيقة 76 عندما تقدمت بيرو بهدف شهد جدلا كبيرا بعدما حول رويدياز عرضية من أندي بولو من داخل المنطقة بيده داخل الشباك، ليحتسبه الحكم في البداية قبل أن يتشاور مع مساعده، ثم بعض ثلاث دقائق من المشاورات يحتسب الهدف.

ولكن الإعادة أثبتت أن رويدياز حول الكرة بالفعل بيده داخل الشباك.

ضغط المنتخب البرازيلي بعد الهدف بغية إحراز هدف التعادل الذي يبقيه في البطولة ولكنه لم يفلح في هز شباك بيرو، حتى أن الفرصة الوحيدة التي لاحت له في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أهدرها إلياس بغرابة وهو في مواجهة المرمى.

وأطلق الحكم بعد ذلك صافرة النهاية معلنا عن مفاجأة كبرى بخروج السيليساو من البطولة.

وجمع بيرو سبع نقاط من ثلاث مباريات بينما حل منتخب الإكوادور وصيفا بخمس نقاط ثم البرازيل بأربع نقاط.

وتلعب منتخب كولومبيا مع بيرو في ربع النهائي، بينما يصطدم منتخب الإكوادور بالولايات المتحدة يومي 18 و17 يونيو على الترتيب.

شاهد الهدف