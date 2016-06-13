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كوبا أمريكا – صاحب هدف إقصاء البرازيل: لم أتعمد التسجيل باليد.. الكرة أسرع مني

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كوبا أمريكا – صاحب هدف إقصاء البرازيل: لم أتعمد التسجيل باليد.. الكرة أسرع مني كوبا أمريكا – صاحب هدف إقصاء البرازيل: لم أتعمد التسجيل باليد.. الكرة أسرع مني

قال راؤول رودياز لاعب بيرو وصاحب هدف الفوز على البرازيل 1-0 الذي أقصى السليساو من كوبا أمريكا إنه لم يتعمد التسجيل باليد.

وأحرز رودياز هدفا جدليا تسبب في إيقاف المباراة من قبل الحكم للتشاور مع مساعديه قبل أن يحتسبه ويطيح بالبرازيل من الدور الأول.

وأضاف رودياز عقب المباراة: "لم أتعمد التسجيل باليد، الكرة كانت سريعة للغاية.. وتشاور الحكام تسبب في توترنا".

وتابع "سعيد بالفوز وإقصاء البرازيل الكبير وصاحب التاريخ الطويل.. والأهم هو إسعاد جماهير بيرو".

وتصدرت بيرو المجموعة الثانية لتواجه وصيف المجموعة الأولى منتخب كولومبيا.

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