بالصور.. تعديات بالجملة على أراضى النيل بالغربية

رصد "اليوم السابع" استمرار التعديات على أراضى طرح النهر بمحافظة الغربية المطلة على النيل، حيث وصلت التعديات إلى بناء منازل بالطوب الأحمر والأسقف الخرسانية، وسط غياب للرقابة، كما استغل البعض المساحات الموجودة في بناء ورش، ومعارض سيراميك ، ومغاسل سيارات وجراجات ، ومحاجر رمل وزلط ، ومخازن خاصة..

وحرر عدد من الأهالى المحضر رقم ٨٢٤٢ إدارى لسنة ٢٠١٦ ضد وزير الرى بصفته وشخصه، لإهماله وتفريطه فى أراضى الدولة والوقوف عائق أمام عمل مشروع قومى يخدم كل الأهالى والطلاب .

كان الأهالى تقدموا بطلب لإنشاء موقف سيارات علي حسابهم الشخصى، ليقى المواطنين وكبار السن حر الشمس ويكون مكان رسمى للموقف دون البناء عليه، إلا أن هيئة الرى وقفت حائلا أمام أهالى القرية لتنفيذ المشروع.

ووجه المحضر اتهامات مباشرة لوزير الري بالسماح لأشخاص بالانتفاع الشخصى دون تحرير محاضر ضدهم، واتخاذ ما يلزم قانونيا حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التعدى على طرح النهر وأملاك الدولة.

وأكد أهالى القرية أن أرض طرح النهر على ترعة عمر بك تقدر بملايين الجنيهات، لأنها من أفضل الأماكن الزراعية، وصالحة للبناء كونها على الطريق، وجميعها ردمت النيل لإقامة مشاريع خاصة تدر على أصحابها آلاف الجنيهات يوميًّا، ولا تستفيد منها ميزانية الدولة.

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