أعلن الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة صحة بورسعيد، افتتاح وحدة جراحة مناظير العظام، بمستشفى بورسعيد العام، مؤكدا بأنه تم إجراء أول أمس عمليتين جراحيتين بالمناظير، تحت إشراف الدكتور محمد أبو العطا استشارى الوحدة.

وأكد تعيلب لـ"اليوم السابع"، أن هناك أيضا وحدة جراحة المفاصل التى تعد طفرة طبية، يشرف عليها طاقم من أساتذة جراحة العظام بجامعة المنصورة.

وقال تعيلب، إنه تم إجراء عملتين جراحيتين لتغيير مفصل الحوض، وجارى التحضير لعمليتين، إحداهما عملية بمفصل الحوض، والثانية بمفصل الركبة، وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضى، من عناء السفر للمحافظات المجاروة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن وحدة جراحة المفاصل تعتبر من ضمن منظومة التطوير بمديرية الشئون الصحية، لاستحداث الخدمات الطبية الجديدة، التى لم تكن متوفرة بمستشفى بورسعيد العام من قبل.

وفى سياق متصل أكد الدكتور شريف أبو جندى، مدير مستشفى بورسعيد العام، بأنه تم إجراء أول عملية لمريض يعانى من قطع للرباط الصليبى للركبة، وأخر أجرى له عملية غضروف داخلى وأخرى بعظمة الفخذ، مما يعد طفرة طبية لخدمة البسطاء من المرضى.