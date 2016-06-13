الإدارة العامة للمرور: ضبط 3906 مخالفات لسيارات تسير بسرعات جنونية

وجهت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار بضبط 3906 مخالفات لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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