محام يكشف موقف 215 مدرجًا على قائمة الإرهابيين فى القضايا المتهمين فيها

بموجب حكم الدائرة السادسة بمحكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، والقاضى فى الدعوى المقامة من نيابة أمن الدولة العليا رقم 451 لسنة 2014 بإدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، قال علاء علم الدين المحامى، إن الحكم يدخل الـ 215 ضمن قوائم الترقب والوصول المتحفظ على أموالهم والمنع من التصرف فيها والمنع من السفر.

وأوضح المحامى أن أى من المدرج أسمائهم بقرار المحكمة فى قوائم الإرهابيين والذين نشرت أسمائهم الجريدة الرسمية يحق له التقدم بطعن أمام محكمة النقض للفصل فيه كأى قضية عادية ليتمكن من التصرف فى أمواله إذا صدر الحكم لصالحه ويسقط حكم اعتباره إرهابيا، وذلك بموجب قانون الكيانات الإرهابية ذاته.

وأضاف علم الدين، أن المدرج أسمائهم لن تتغير مواقفهم القانونية فى القضايا المتهمين فيها بالفعل ولن تتأثر احكام المحاكم تجاههم بهذا القرار.

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