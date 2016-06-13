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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت _صبغة شعر" خالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 780 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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