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نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بقضية "تحالف الإخوان" اليوم

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نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بقضية "تحالف الإخوان" اليوم نظر تجديد حبس صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر بقضية "تحالف الإخوان" اليوم
تنظر اليوم الاثنين، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، تجديد حبس القياديين بالجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، المسماة بـ"تحالف الإخوان".

وكانت نيابة أمن الدولة استدعت القياديين للتحقيق معهما فى قضية تحالف الإخوان، لاتهامهما فيها بالدعوة لارتكاب أعمال عنف وشغب وتنظيم مظاهرات تستهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، وذلك بعد إخلاء سبيلهم فى قضية أخرى والمعروفة بـ"الجبهة السلفية" بكفالة 1000 جنيه لكل منهم.

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