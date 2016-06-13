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بعد حادث فلوريدا.. مختار نوح: العمليات الارهابية النوعية ستزداد فى الغرب

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بعد حادث فلوريدا.. مختار نوح: العمليات الارهابية النوعية ستزداد فى الغرب بعد حادث فلوريدا.. مختار نوح: العمليات الارهابية النوعية ستزداد فى الغرب
قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الاخوان، إن الولايات المتحدة الامريكية هى من صنعت التنظيمات الإرهابية لتهديد المنطقة العربية، وهى الآن من تتلقى ضرباتها، موضحا أن هذه العمليات الارهابية ستزيد من تيار اليمين المتطرف فى أمريكا.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أمريكا لم تكن تؤيد الجماعات الارهابية كأشخاص لكن كـ"روح" تهدد الدول العربية وتضمن عدم استقرار المنطقة، موضحا أن ما شهدته ولاية فلوريدا الأمريكية هو عمل إرهابى نوعى، لافتا إلى أن هذه العمليات النوعية ستزداد فى الغرب خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، على كارثة أمنية جديدة، غيرت لون شوارع بلدية أورلاندو التابعة لولاية فلوريدا إلى اللون الأحمر، حيث وقع ما يقرب من 105 شخصًا بين قتيل وجريح فى هجوم نفذه أمريكى من أصل أفغانى يدعى عمر متين عمره 29 عامًا.


>ارتفاع قتلى هجوم أورلاندو الأمريكية لـ50 قتيلا و53 مصابا.. "عمر متين" أمريكى من أصل أفغانى احتجز زبائن نادى "بالس" للمثليين ما يقرب من ساعة وفخخ محيط الملهى لزيادة الضحايا .. والشرطة تؤكد: عمل إرهابى
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