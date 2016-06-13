انيل كابور يحارب ظاهرة عمالة الأطفال في الهند

إنضم نجم بوليوود الشهير أنيل كابور Anil Kapoor الى حملة إنسانية لتسليط الضوء على معاناة ملايين الأطفال في الهند الذين اضطروا للعمل في سن الطفولة، وقال إنه يأمل بأن يؤثر وضعه كأحد المشاهير ويلهم آخرين لوقف هذه العادة.

وتهدف هذه الحملة التي تديرها مؤسسة "Plan India" الخيرية للأطفال من الاستعانة بكابور الذي يمتد مشواره الفني لثلاثين عاماً، الى زيادة الوعي وتشجيع الناس على الكف عن اللامبالاة المرتبطة بقبول المجتمع تشغيل الأطفال.

وقال كابور إنه يجري استغلال ملايين الأطفال في الهند بسبب الفقر، ونتيجة لذلك لا يحصلون على التعليم. وأضاف: "تقدمنا الاقتصادي يفقد كثيراً من معناه إذا لم يكن لدى مئات الآلاف من الأطفال الأمل في مستقبل".

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "لا بد من إنهاء تشغيل الأطفال واستغلالهم. كلنا مسؤولون أمام الأجيال القادمة والعالم الذي نتركه لهم. حان الوقت كي تصبح حركتنا حركة للجميع."

يشار الى ان تقرير منظمة العمل الدولية في فبراير 2015، أوضح ان عدد الأطفال العاملين في الهند بين سن خمس سنوات و17 سنة يبلغ 5.7 مليون شخص من بين 168 مليون عالمياً.