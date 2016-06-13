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موظف بالشرقية يناشد "الإسكان" تقسيط مبلغ مقدم حجز الوحدات

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موظف بالشرقية يناشد "الإسكان" تقسيط مبلغ مقدم حجز الوحدات موظف بالشرقية يناشد "الإسكان" تقسيط مبلغ مقدم حجز الوحدات
أعرب "نصير نصير" موظف بمديرية الأوقاف بالشرقية، عن استيائه بسبب ارتفاع مقدم حجز الإسكان الاجتماعى إلى 9 آلاف جينه، وعجزه كموظف حكومى عن جمع المبلغ بأكمله.

وقال الموظف لـ"اليوم السابع"، إن اشتراط مقدم 9 آلاف لا يراعى محدودى الدخل والموظفين الذين رواتبهم أقل من 1000 جينه، هم الأولى بالإسكان الاجتماعى بسبب ظروفهم المادية.

وتابع: أنا موظف شاب وراتبى الشهر ٩٣٦ جنيها شامل بالبدلات بالحوافز، ولى أسرة مكونة من ولد وبنت وزوجة وأسكن بالإيجار الجديد الشهر بـ٨٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى مائة جنيه كهرباء و١٠٠ مياه، وعندما سمعت عن مسابقة الشقق قلت الحمد الله ولكن وقفت أمام عائق ٩ آلاف جنيه، حيث حاولت بشتى الطرق استلف حتى وصلت إلى ٦ آلاف ولا أستطيع الجميع باقى المبلغ علاوة على انتهاء المسابقة".

وناشد الموظف وزارة الإسكان بتقسيط مبلغ المقدم، لتحقيق حلمه فى الحصول على شقة.

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