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شكرى يلتقى وزير خارجية البرتغال ظهر اليوم

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شكرى يلتقى وزير خارجية البرتغال ظهر اليوم شكرى يلتقى وزير خارجية البرتغال ظهر اليوم
ذكرت وزارة الخارجية أن السيد سامح شكرى وزير الخارجية سيستقبل ظهر اليوم الاثنين نظيره البرتغالى أجوستو سانتوس سيلفا خلال زيارته المقررة لمصر التى تستمر يومين.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين فى ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات- اضافة للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها- تطورات الأوضاع الاقليمية وفى مقدمتها سبل تحريك عملية السلام والأوضاع فى سوريا وليبيا وجهود مكافحة الارهاب.
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