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مريضة السكر أكثر عرضة لانفجار الكيس المائى أثناء الحمل

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مريضة السكر أكثر عرضة لانفجار الكيس المائى أثناء الحمل مريضة السكر أكثر عرضة لانفجار الكيس المائى أثناء الحمل
الكثير من الأسباب والعوامل قد تجعل الكيس المائى للجنين عرضة للانفتاح أو الانفجار فجأة، لعدم تحمله كم المياه الموجودة بداخله، وحسبما يوضح لنا الدكتور عمرو حسن -استشارى أمراض التوليد والنساء والعقم بقصر العينى - أن زيادة كمية المياه داخل الكيس هى العامل الرئيسى لانفجاره فى كثير من الحالات، وهى من الأسباب الخارجة عن الإرادة وغالبا ما تظهر فى حالات بعينها تجعل من تحمل الكيس للضغط، وهو أمر فى غاية الصعوبة.

وأكد الدكتور عمرو حسن أنه من أهم هذه الحالات زيادة وزن الجنين بشكل ملحوظ وكبير، موضحا أنه فى بعض الحالات التى تعانى فيها الحامل من مرض السكر، يصبح وزن الجنين أكبر من الطبيعى ويهدد بانثقاب الكيس المائى أيضا، مشيرا إلى أن حالات التشوه التى تصيب بعض الأجنة فى حالات معينة، مثل التشوهات فى كلية الجنين، ويصبح عرضة لنفس المشكلة لزيادة كم المياه المحيطة بالجنين فيصبح الضغط أقوى، موضحا انتفاخ الكيس المائى عن آخره يؤدى إلى انثقابه.

وقال د. عمرو: "الحمل فى توأم يرفع نفس الفرص لحدوث تلك المشكلة لأنه يعمل على انتفاخ الكيس عن آخره"، موضحا أن هناك أسبابا أخرى يمكن علاجها والتعامل معها، حسب توضيح استشارى أمراض النساء والولادة والعقم، وهى التى تتعلق بإصابة الحامل بالتهابات بالمجرى البولى أو التهابات مهبلية أيضا.


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