خادم الحرمين يهدي الشعب اليمني ٦٧٤ طناً من التمور

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشعب اليمني الشقيق أكثر من ٦٧٤ طنا من التمور، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث أمر الملك بتسليم ٢٧٤ طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف توزيعها على المحافظات اليمينة كاملة، وكذلك أمر - يحفظه الله- بتسليم الحكومة الشرعية ٤٠٠ طن من التمور لتوزيعها على المحتاجين من الشعب اليمني.

العصيمي لـ«الرياض»: برنامج غذائي وإغاثي للأشقاء خلال شهر رمضان

جاء هذا الاعلان خلال توقيع مذكرة تسليم هدية المملكة من التمور للشعب اليمني لممثل الحكومة اليمينة، وكمية أخرى تسلم لممثل برنامج الأغذية العالمية لتوزيعها داخل اليمن.. وقد رد ممثل الحكومة اليمنية الشرعية د. عبدالله الجبريل على ما يشاع عن عدم عدالة توزيع المساعدات الانسانية في المناطق اليمنية من قبل أفراد الحكومة الشرعية، وعزا ذلك إلى الظروف الموضوعية والطبيعية التضاريسية، وحصار بعض المدن.

د. الجبريل: ما يتداول حول عدم عدالة التوزيع يشوبه مبالغات.. فالظروف تحكم حركة الحكومة

وقال في إجابة على سؤال لـ "الرياض" إلى أن ما يتداول حول عدم عدالة التوزيع يشوبه مبالغات كبيرة، فالظروف تحكم حركة الحكومة الشرعية فبعض المناطق لاتزال خارج إطار سلطة الشرعية ويصعب إيصال هذه المواد دون تأثيرات سلبية، كما تعاني بعض المناطق من صعوبة ووعورة الوصول إليها كتعز. وفند أهم المتطلبات والاحتياجات اليمنية في مختلف مجالات العمل الإغاثي والإنساني والصحي والتي تتمحور في توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المؤسسات والمرافق الحيوية والصحية على وجه الخصوص فهناك الكثير من المرضى يمكن أن يتوفاهم الله بسبب انقطاع الكهرباء لعدم توفير المشتقات النفطية، والحاجة الملحة في معالجة الجرحى، إذ تفوق أعدادهم 26 ألف جريح ويزداد العدد باستمرار نتيجة عدم توقف العمليات العسكرية. إلى جانب مرضى السرطان والغسيل الكلوي والعديد من الأمراض المزمنة التي تحتاج علاجا دائما ومستمرا وتكاليف العلاج باهظة ولا يستطيع المريض اليمني ولا الوزارة بإمكاناتها الذاتية أن توفر الأدوية اللازمة لبقائهم أحياء، والرعاية النفسية فبسبب الحرب هناك آثار نفسية مدمرة تحتاج دعم مصحات الرعاية النفسية وتوفير الأدوية اللازمة لذلك.

26 ألف جريح معرضون للموت بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفيات

وبارك قرار عودة الحكومة اليمينة إلى عدن، ووصفها بالمحمود، حيث انعكس اثره على مستويين الأول هو المستوى النفسي والمعنوي إذ أشعر الشعب اليمني أن الحكومة حريصة أن تعيش في أوساطه وبمعاناته وأن تتحسس آلامه وتعمل على توفير احتياجاته من داخل الأرض اليمنية، والثاني مستوى سياسي يؤكد على أن الحكومة يمكنها أن تعود إلى اليمن لا كما يدعي الإنقلابيون بأنها حكومة خونة وحكومة منفى لا مكان لهم في الأرض اليمنية.

في سياق متصل، كشف مدير المساعدات العاجلة لمركز الملك سلمان الاغاثي فهد العصيمي في إجابة على سؤال ـ"الرياض" عن أبرز مشروعات المركز الرمضانية، حيث ان هناك برنامجا رمضانيا ينطلق خلال الأيام المقبلة، ويقدم وجبات رمضانية وسلة غذائية لجميع المحافظات اليمنية ال22، كما يقوم المشروع على تغطية الأسرة المحتاجة والمتضررة من الأزمة، وتصل المساعدات عن طريق الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني. وأبان أنه سيتم توزيع اكثر من 100الف سلة غذائية، وحوالي 700 الف وجبة فطور جافة، وسيعمل المركز على ايصالها للأسر الأكثر احتياجا وأن تشمل جميع المناطق من المهرة شرقا الى تعز غربا.

وقال العصيمي: ان المساعدات المقدمة من المركز بأمر من خادم الحرمين الشريفين بلغت 647 طنا مخصصة لجميع المحافظات اليمنية على حد سواء، مبينا ان المساعدات التي قدمت يوم امس والتي تتكون من 247 طنا من التمور فهي تعطى لبرنامج الغذاء العالمي يوزعها على حسب احصائيات من عنده للمحتاجين اليمينين، أما 400 طن فهي هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين للحكومة اليمنية تقوم بتوزيعها على حسب الاحتياج في المحافظات اليمنية.

د. عبدالله الجبريل يوقع مذكرة التسليم من الجانب اليمني