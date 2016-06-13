المواطنون يجمعون: رؤية عظيمة ومجتمع حيوي وشعب طموح.. ولابد من منصة إعلامية متطورة وتطبيق للتصريحات

بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لرؤية المملكة ٢٠٣٠ الشهر الماضي، والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاقتصاد لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية محركة في العالم والتخلص من الاعتماد الكلي على الذهب الأسود، توالت المؤتمرات الصحفية اليومية مع الوزراء منذ ممطلع رمضان" الاثنين الماضي" للكشف عن الخطط الوزارية وتطوير التنفيذية والإصلاحات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الشفافية بين الوزارات، ولإيصال مفهوم الرؤية وإستراتيجيتها للمواطن للمشاركة فيها.

المشروع الوطني الأكبر مصدر إلهام الناس.. وهناك فراغ بين مدارك المواطن والمسؤول

"الرياض" حاولت قياس نبض الشارع، وردود الفعل.. فكانت اللقاءات مع عدد من المواطنين للاستفسار حول مفهوم الرؤية وإذا ما تم إيصالها بالشكل المطلوب إلى المواطن وفهمها.

الأجيال الناشئة هم المستهدفون.. وعلى المؤسسات الأكاديمية والتعليمية دور كبير في غرس المفاهيم

ماذا قال المواطنون

عن مؤتمرات الوزراء

ساهم عدد من المواطنين بآراء تستحق التوقف عندها، ولوحظ الحماسة الكبيرة والطموح، كما لوحظ أن الرؤية ألهمت الناس التفكير الجاد في مستقبل الوطن والمواطن، ومعظم من التقينا بهم كانوا تواقون لمعرفة دورهم - كمواطنين - في تنفيذ الرؤية.

الرؤية لن تؤتي أكلها ما لم يُطبّق الوزراء مفردات الرؤية على أرض الواقع

الرؤية عصرية.. والعرض تقليدي

في البداية يتحدث زياد العيدان موظف: أرى أن طريقة العرض إنشائية تقليدية، وكان من الأجدر ان يتم تقديم خطة بهذا الطموح والقوة بطريقة عصرية تليق بها وذلك عن طريق العرض الرقمي والرسم البياني بشكل أكثر إقناعاً وتسويقاً. من جهة أخرى أجد اللوم على الإعلام الوطني الذي أغفل الترويج للرؤية بمقاطع صوتية ومرئية لتوضيحها، فالمجتمع من مختلف الأعمار والفئات يحتاجون إلى المزيد من الإيضاح، حتى نتعرف على دورنا، بعديد من الحملات الترويجية.. وأضاف: لا شك أن هناك نقلة كبيرة في رؤية ٢٠٣٠ تنتقل فيها المملكة من دولة تعتمد على النّفط كمصدر أساسي إلى دولة قوية تعتمد على مصادر مختلفة من الطاقة، وكلنا أمل بتنفيذ ٣٠٪‏ من ما طرح.

مزيد من الوضوح

تضيف أم شهد الدوسري موظفة: لم يكن موضوع الرؤية واضحاً للمواطنين والسبب يعود إلى عدم وجود شفافية كاملة في حديث بعض الوزراء على سبيل المثال رفع الدعم عن المنتجات البترولية والذي تحدث عنه الوزير انه قيد الدراسة ليقر في الرؤية. كذلك موضوع الضرائب على المقيمين ضمن خطط الرؤية ليأتي بعدها العساف ليطمئن المقيمين بأنها قيد الدراسة. كل تلك الأمور وغيرها تسبب سوء فهم، مما يجعل المواطن في حالة عدم فهم.. فالرؤية شابة طموحة إلا أن تصريحات بعض الوزراء لم تكن كافية للشرح.

رؤية عظيمة تحتاج

منصة إعلامية متطورة

ويقول فهد الفرحان المحكم والمستشار القانوني: تضمنت الرؤية خططاً واسعة من أبرزها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط الذي لم يعد عامل ارتكاز في كثير من اقتصاديات الدول الناجحة والتي تبحث عن روافد اقتصادية متجددة.

وتضمنت "رؤية السعودية" التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ثلاثة تقسيمات رئيسية هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح، خصوصاً أن السعودية تمتاز بوفرة بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها".

ومن منظوري الشخصي عندما نتحدث عن مجتمع حيوي و شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب فلا بد ان تكون لهم منصة إعلامية علمية متطورة تضم خبراء وأكاديميين وأصحاب أفكار ومبادرات واقعية لدعم النظرة المستقبلية للمملكة، لأن غيابهم عن المشهد يضر كثيراً بتوقعات نتائج الرؤية في النهاية.

وأضاف: اقتصاد المملكة لن ينهض إلا من خلال تضافر جميع الجهود وإعطاء فرصة ذهبية لرواد الأعمال الناجحة ذات الطابع الانمائي للاقتصاد من خلال دعم شباب الأعمال التجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال عزيز البنية التحتية في مجال الاستثمار قطاعات غير تقليدية كما نلاحظه اليوم.

ولكي تكون الرؤية في مسار صحيح لدعم الأعمال التجارية بحاجة إلى منصة ذات معاير عالية تسن القوانين التنظيمية المرنة في دعم وتيسر الصعوبات لهم في توفير رأس المال المغامر وهذا لن يتحقق إلا بإنشاء شركات تمويلية متخصصة خضعة لتلك المنصة، لأن المملكة لا تزال على بداية الطريق، ولذلك الأمل معقود على برنامج التحول الوطني من خلال كوادر شابة.

وتسعى تلك المنصة لتوفير العديد من مبادرات الداعمة لشباب الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وتوسيع آفاق ذوي الأعمال التجارية الكبرى في السعودية خصوصا أن 97% من المؤسسات المسجلة رسمياً في وزارة التجارة، هي من الصغيرة والمتوسطة، وتوفير لهم الدعم إداري وقانوني الاستشاري لتلافي أي نوع من انواع التعثر من الضروريات التي من غيرها لن تكون هناك بوادر للنجاح في عملية التحول الوطني والاقتصادي في المملكة.

وقال: إن القفزات التاريخية في مجال تنمية اقتصاديات الدول لا يمكن تحقيقها الا من خلال التأسيس القانوني الصحيح لكل خطوة اقتصادية واستثمارية تسعى اليها رؤية السعودية 2030، التي من شأنها ان تكون عاملاً مؤثراً في اقتصاديات دول الجوار من دول مجلس التعاون الخليجي لكون موقع المملكة الجغرافي والاستراتيجي اقتصادياً يجعل تلك الدول المحيطة بها تتناغم وتتجاذب نحو تلك الرؤية، خصوصاً في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى وهذا سوف يكون له أثر كبير لو استنفذ في دعم ريادة العمال الشابة في المملكة.

المواطن بحاجة لمزيد من الفهم

وفي سياق كل ما تقدم فإن الرؤية لن تأتي أوكلها بالمعنى الصحيح ما لم ينتهج الوزراء المعنيون في تطبيق مفردات الرؤية على أرض الواقع، وإذا لم ينتهجوا سياسة التفاعلية في تطبيق الرؤية خصوصاً في توضيحها للمواطن الذي يعتبر حجر ارتكاز في بلورة الرؤية على ارض الواقع، وهذا ما انعكس على الشارع العالم حيث كثير من استطلاعات الرائي المحلية لمست الكثير من التذبذب والتشتت لدى شريحة كبيرة من المواطنين معللين ذلك بعدم فهمهم لصياغة بعض الوزراء لمعطيات الرؤية ومساعيها وهذا يعتبر نوعاً من أنواع الفراغ الكبير بين مدارك المواطن والمسؤول مما يخلق فضاء واسعاً من التشتت الذهني في تقبل أي فكرة تطرح من قبل المسؤول للمواطن.

ومن حيث نظرتي للأمر فإنه يتوجب على الجهات الاكاديمية والتعليمية في السعي في انتهاج فلسفة تعليمية تغرس المفاهيم في عقول الأجيال وتنقل الأبجديات المهمة والأساسية في الرؤية للأجيال الناشئة لأنهم هم المستهدفون أولاً، ومن خلالهم نتلمس مدلولات نجاحها في كل مرحلة من مراحل تطبيق الرؤية.

فهد الفرحان

زياد العيدان