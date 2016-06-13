خبر في الجول - شركتان تتنافس على إطلاق قناة الزمالك

هل يرفع الستار عن قناة الزمالك أخيرا؟ سنوات طويلة مضت حول الرغبة في إطلاقها.. لكن الآن الأمر بات ربما قريبا من خلال عرضين وصلا لإدارة البيت الأبيض.

واجتمع مرتضى منصور مع أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري وعرض الأخير أن تكون بريزنتيشن هي راعي قناة الزمالك، مثلما تولت رعاية قناة الأهلي.

وجاء العرض الثاني من خلال بيان أصدره أحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة (تيلي سيرف) باتفاق جرى مع مرتضى منصور لإنشاء قناة الزمالك الجديدة.

وسيكون بالتعاون مع شركة سبورت هاوس للتسويق الرياضي.

وبحسب البيان فإن سويلم قد أرسى خلال جلسة مثمرة مع شركة سبورت هاوس أطر التعاون بالتنسيق مع شركة الزمالك للإعلام لتحديد آلية انطلاقها بما يليق باسم الزمالك الكبير.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال رئيس قنوات النهار قد اجتع بمرتضى منصور مساء الأحد وطلب منه أن تكون مجموعته هي المشرفة على قناة الزمالك الجديدة بالتعاون مع تيلي سيرف.

ولم يمنح مرتضى منصور العرضين وأكد أنه سيقوم بدراستهم ثم الرد عليهم.