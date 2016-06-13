غدا..إعلان القائمة النهائية لمرشحى انتخابات "القضاة" وحسم"تأجيل الانتخابات"

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، غدا الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى، حيث من المقرر أن تنتهى من فحص جميع أوراق المرشحين ومدى استيفائها لشروط الترشح اليوم الاثنين.

وبحسب ما صرح سابقا رئيس اللجنة، فإن فحص الأوراق يشمل إلى جانب استيفاء الشروط، بيان سداد الاشتراكات بالنادى من عدمه، والتأكد من عدم توقيع أى عقوبة للمرشح من مجلس الصلاحية أو توقيع جزاء تأديبى ضده.

كما تعلن اللجنة غدا الموقف النهائى من الطلبات المقدمة إليها والتى تطالب بتأجيل الانتخابات إلى شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع الحركة القضائية الجديدة.

كان عدد من القضاة قدموا طلبات الى اللجنة بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل بدلا من إجراؤها فى 15 يوليو المقبل، وذلك حتى يتمكن القضاة من القيام بجولات انتخابية وهو ما لم يسمح به الآن خاصة مع شهر رمضان وإجازة العيد.

وقال مصدر قضائى لـ" اليوم السابع"، إنه يستبعد تأجيل الانتخابات، متوقعا أن تجرى فى موعدها.

وتقدم لانتخابات نادى القضاة 107 مرشحا يتنافسون على 17 مقعد، منهم 10 مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس النادى هم : المستشارون زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف، وهشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية، ومحمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وعبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال رئيس نادى القضاة، ومحمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد مصطفى محمد رئيس الاستئناف، وأحمد الغزالى رئيس بمحكمة الاستئناف، ويسرى البربرى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض.

كما تقدم 40 مرشحا على مقاعد المستشارين يتنافسون على 5 مقاعد، و30 مرشحا منهم قاضيتان (غادة الشهاوى وعلا حسين ) على مقاعد القضاة رؤساء المحاكم ويتنافسون على 5 مقاعد، بينما بلغ عدد المرشحون على مقاعد النيابة العامة 23 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد، ويتنافس على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين من القضاة.

لجنة انتخابات "القضاة" تغلق باب الترشح اليوم

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