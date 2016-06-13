الجماعة الإسلامية تهاجم "الإخوان": تستحضرون مشاهد العنف لإلصاق التهم بنا

استنكر المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، التصريحات المؤسفة التى تصدر تكرارا عن بعض قيادات الإخوان، الذين وصفتهم بأنهم دأبوا على إلصاق التهم بالآخرين عندما يريدون التنصل من اتهامهم بممارسة العنف خاصة أمام المحافل الغربية والأمريكية.

وأضافت الجماعة الاسلامية، فى بيان لها منذ قليل،:"العجيب أنهم لايجدون ما يثبت ذلك إلا باستدعاء ما يطلقون عليه عنف الجماعة الإسلامية أيام احتدام الصدام بينها وبين نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الشعب المصري فى الخامس والعشرين من يناير، متابعة:"إننا لنتساءل لماذا لا يستحضرون مشاهد عنف أقدم من هذا وأكثر وضوحا في الدلالة على المعنى المطلوب".

وقالت الجماعة الاسلامية :"مشكلة تلك التصريحات غير المسؤولة أنها تؤكد المخاوف التى يثيرها البعض من أن جماعة الإخوان تسعى إلى حل أزمتها ولو كان ذلك مرورًا على أجداث الآخرين من خلال محاولاتهم إلصاق تهم العنف بغيرهم وتحميلهم مسئولية ما ارتكبه آخرون من أحداث عنف".

كان إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، قد شارك فى جلسة استماع بلجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، وهاجم فيه عنف الجماعة الاسلامية فى تسعينيات القرن الماضى.

قيادات الجماعة الإسلامية للإخوان: "عيب عليكم تبيعونا.. وكفاكم تخبطاً"

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