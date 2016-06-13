مصطفى بكرى:إصرارى على الاعتذار عن عضوية "القيم" بالبرلمان وراء عدم انعقادها

كشف مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه توجه خلال الأيام الماضية، بطلب إلى أعضاء لجنة القيم بالبرلمان طالبهم فيها بأن يبدأوا عملهم ولا ينتظروه، لأنه مصمم على عدم المشاركة فى اللجنة، ومصر على اعتذاره عن العضوية، ولن يتراجع عنها، موضحا أن هناك أعضاء باللجنة طالبوه بالتراجع عن الاستقالة لكنه صمم عليها.

وقال بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن سبب تأخر انعقاد لجنة القيم حتى الآن هو اصراره على الاعتذار عن عضويتها، مؤكدا أن رئيس البرلمان عقد عدة لقاءات معه خلال الفترة الماضية، لكنه بعث بمذكرة للبرلمان أكد فيها إصراره على الاعتذار عن العضوية.

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