إقالة مدير عام القرى السياحية ببورسعيد وإحالة المسئولين بقرية الكنارى للنيابة العامة

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارا بإقالة العميد محمد الحسينى مدير القرى السياحية ببورسعيد وإنهاء تعاقد سليمان السيد مسئول الإنقاذ وإحالة المسئولين بقرية الكنارى للتحقيق تهميدا لإحالتهم للنيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من إهمال وتقصير فى الأعمال المنوطين بها مما أدى إلى غرق شقيقتين فى حمام السباحة بالقرية.

وتضمن قرار الغضبان تكليف محمد صالح للقيام بمهام مدير قرية الكنارى بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال بالقرى السياحة بورسعيد.

ومن جانبه أكد المحافظ بأنه لن يتهاون مع المتسببين فى غرق الطفلين "على" و"بسملة " بحمام سباحة قرية الكنارى التابعة لجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وسوف يكون هناك إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين فى أداء عملهم .

كان قد لقى طفلان الجمعة، مصرعهما بحمام سباحة قرية سياحية ببورسعيد، عقب فتح حمام السباحة للاستخدام بعد الإفطار.

وقد تلقى قسم طوارىء مديرية الصحة ببورسعيد بلاغا بمصرع طفلين شقيقين، على جلال الأصيل 6 سنوات وشقيقته بسملة 9 سنوات عقب نزولهما للسباحة فى حمام سباحة قرية تابعة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد.

نقل الطفلان إلى مستشفى آل سليمان؛ وأفاد تقرير المستشفى أن الطفلين شقيقان وتم وضع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكان أصدر اللواء عادل الغضبان، السبت، بإحالة مدير عام القرى السياحية بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وجميع مسئولى قرية الكنارى إلى النيابة العامة لإهمالهم وتقصيرهم فى العمل، والذى نتج عنه غرق الطفلين.

إحالة مدير عام القرى السياحية ومسئولى قرية الكنارى ببورسعيد للنيابة لغرق طفلين

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مصرع طفل وشقيقته غرقًا بحمام سباحة قرية سياحية فى بورسعيد

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