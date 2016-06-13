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أهالى غرب الإسكندرية يطالبون بتدخل المسئولين لحل أزمة انقطاع المياه

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أهالى غرب الإسكندرية يطالبون بتدخل المسئولين لحل أزمة انقطاع المياه أهالى غرب الإسكندرية يطالبون بتدخل المسئولين لحل أزمة انقطاع المياه
تجددت أزمة انقطاع مياه بمناطق غرب الإسكندرية، حيث شهدت مدينة مبارك (أ) بمنطقة زاوية عبد القادر التابعة لحى العامرية، انقطاع مياه الشرب بالمدينة باستمرار قبل حلول شهر رمضان، وشكا الأهالى من الانقطاع المتكرر للمياه بالرغم من وجود محطة جديدة بمدينة مبارك وهى محطة (4أ).

وأشار الأهالى إلى أن المياه قد انقطعت منذ الصباح الباكر وحتى الآن، وطالب الأهالى بتدخل المسئولين لحل الأزمة.

من جانبه، أكد النائب أحمد شريف، النائب عن دائرة العامرية، أنه رفع شكوى الأهالى إلى المسئولين وجار حل المشكلة.

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